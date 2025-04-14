Жительку Миколаєва покарали за прослуховування російської музики в автомобілі

У Миколаєві покарали жінку за прослуховування російської музики в автомобілі. Ілюстраційне фото: Нацполіція

У Миколаєві поліцейські склали протокол на власницю автомобіля за публічне прослуховування російської музики.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому громадяни в Корабельному мікрорайоні публічно вмикали у автомобілі музику російських виконавців.

Поліцейські встановили особу правопорушниці — 37-річну власницю автомобіля. Як вказали в поліції, жінка пояснила свої дії станом алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці склали адміністративний протокол на жінку за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Дрібне хуліганство». Матеріали скерують до суду для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, в Києві юнаки голосно слухали російську музику, ігноруючи зауваження перехожих та нагадування про трагедію в Сумах. За їхні дії складено адміністративні протоколи за хуліганство та розпивання алкоголю.