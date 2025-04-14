У Києві покарали молодиків, які голосно слухали російську музику після обстрілу Сум

Молодики голосно слухали російську музику. Фото: Нацполіція

В Києві юнаки голосно слухали російську музику, ігноруючи зауваження перехожих та нагадування про трагедію в Сумах. За їхні дії складено адміністративні протоколи за хуліганство та розпивання алкоголю.

У поліції кажуть, що, попри зауваження, молодики не вимкнули російський трек, а натомість зробили музику голоснішою та почали глумитися з громадян.

Правоохоронці встановили особи всіх порушників — це двоє 17-річних місцевих, а також 20-річний житель Київщини. Свої дії вони пояснюють тим, що були п’яні, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав їхній старший товариш.

Поліція склала щодо порушників адміністративні матеріали за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 178 (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На молодиків складено адміністративні протоколи за хуліганство.Фото: Національна поліція На молодиків складено адміністративні протоколи за хуліганство.Фото: Національна поліція На молодиків складено адміністративні протоколи за хуліганство.Фото: Національна поліція

Батьків порушників також притягнули до відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей (стаття 184 КУпАП).

Удар по Сумах 13 квітня:

Вранці 13 квітня Росія завдала ракетного удару по Сумах. 0 10:52 виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзарь повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський відразу відреагував на удар російської балістики по Сумах.

Реклама

Згодом пресслужба Сумської міської ради повідомила, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста.

Станом на 14:10 було відомо про те, що загинули 32 людини, з них двоє дітей. Згодом міська рада повідомила, що 14, 15 та 16 квітня оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ.

Як відомо, міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха у відповідальності за російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули мирні мешканці, зокрема діти.

У відеозверненні, опублікованому 13 квітня, Семеніхін висловив обурення діями обласного керівництва та заявив, що вимагає публічних вибачень від Артюха й закликав його скласти повноваження. Також мер звернувся до начальника СБУ в Сумській області Олега Красношапки, вимагаючи відставки і з його боку.

Загалом внаслідок масованого ракетного обстрілу Сум з боку Росії пошкоджено 48 будівель, серед яких 28 багатоквартирних житлових будинків, два приватні та 18 нежитлових споруд.

Станом на ранок, 14 квітня, кількість постраждалих унаслідок ракетного удару зросла до 119.

Президент США Дональд Трамп заявив, що удар російських військ по місту Суми, внаслідок якого загинули щонайменше 34 людини, міг бути «помилкою». Про це він сказав під час розмови з журналістами.