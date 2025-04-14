У Сумах кількість постраждалих зросла до 119

Російські війська завдали ракетного удару по Сумах, фото з телеграм-каналу Лачен пише

Станом на ранок, 14 квітня, кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, якого російська армія завдала 13 квітня по Сумах, зросла до 119.

Про це під час телемарафону повідомив речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка.

За його словами, у місті тривають аварійно-відновлювальні роботи. На даний час відомо про 34 загиблих, з них 2 дітей. Травмовано 119 людей, з них 15 дітей.

Удар по Сумах 13 квітня: що відомо?

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Вранці 13 квітня Росія завдала ракетного удару по Сумах. 0 10:52 виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзарь повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський відразу відреагував на удар російської балістики по Сумах.

Згодом пресслужба Сумської міської ради повідомила, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста.

Станом на 14:10 було відомо про те, що загинули 32 людини, з них двоє дітей. Згодом міська рада повідомила, що 14, 15 та 16 квітня оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ.

Як відомо, міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха у відповідальності за російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули мирні мешканці, зокрема діти.

У відеозверненні, опублікованому 13 квітня, Семеніхін висловив обурення діями обласного керівництва та заявив, що вимагає публічних вибачень від Артюха й закликав його скласти повноваження. Також мер звернувся до начальника СБУ в Сумській області Олега Красношапки, вимагаючи відставки і з його боку.

Загалом внаслідок масованого ракетного обстрілу Сум з боку Росії пошкоджено 48 будівель, серед яких 28 багатоквартирних житлових будинків, два приватні та 18 нежитлових споруд.

Президент США Дональд Трамп заявив, що удар російських військ по місту Суми, внаслідок якого загинули щонайменше 34 людини, міг бути «помилкою». Про це він сказав під час розмови з журналістами.