Наслідки ракетного удару по Сумах: пошкоджено майже 50 будівель, без тепла, світла й води залишаються десятки будинків

РФ завдала ракетного удару по Сумах, фото: ДСНС України

Унаслідок масованого ракетного обстрілу Сум з боку Росії пошкоджено 48 будівель, серед яких 28 багатоквартирних житлових будинків, два приватні та 18 нежитлових споруд.

Про це повідомила пресслужба Сумської міської ради.

«Загалом зруйновано або пошкоджено 92 балконні рами, 741 вікно та три покрівлі. Станом на зараз без газопостачання залишаються 27 квартир.Протягом дня рятувальники, працівники комунальних підприємств і волонтери громадських організацій закрили 218 вікон, демонтували 15 аварійних димоходів і сім балконних рам, зняли 30 м2 аварійних конструкцій, зібрали та відсортували 60 м3 уламків», — йдеться у повідомленні.

Удар по Сумах 13 квітня: що відомо?

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Вранці 13 квітня Росія завдала ракетного удару по Сумах. 0 10:52 виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзарь повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський відразу відреагував на удар російської балістики по Сумах.

Згодом пресслужба Сумської міської ради повідомила, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста.

Станом на 14:10 було відомо про те, що загинули 32 людини, з них двоє дітей. Згодом міська рада повідомила, що 14, 15 та 16 квітня оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ.

Як відомо, міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха у відповідальності за російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули мирні мешканці, зокрема діти.

У відеозверненні, опублікованому 13 квітня, Семеніхін висловив обурення діями обласного керівництва та заявив, що вимагає публічних вибачень від Артюха й закликав його скласти повноваження. Також мер звернувся до начальника СБУ в Сумській області Олега Красношапки, вимагаючи відставки і з його боку.