Трамп заявив, що удар по Сумах у Вербну неділю був «помилкою» Росії

Дональд Трамп, фото: aa.com.tr

Президент США Дональд Трамп заявив, що удар російських військ по місту Суми, внаслідок якого загинули щонайменше 34 людини, міг бути «помилкою». Про це він сказав під час розмови з журналістами.

Як повідомляє CNN, американський президент назвав подію жахливою. Він зазначив, що йому сказали про помилковість атаки, однак не уточнив, хто саме надав цю інформацію.

За версією Reuters, Дональд Трамп також повторив свою думку про те, що якби він обіймав посаду президента, війна в Україні не почалася б.

— Вся ця війна — це зловживання владою. Якби я був президентом, США не дозволили б її початку. Це ганьба, — сказав він.

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На уточнююче запитання, що саме він мав на увазі під «помилкою», Дональд Трамп коротко відповів: «Вони зробили помилку. Я вважаю, що так і було — подивіться, ви можете запитати їх», наводить його слова видання Fox56news.

Удар по Сумах 13 квітня: що відомо?

Вранці 13 квітня Росія завдала ракетного удару по Сумах. 0 10:52 виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзарь повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський відразу відреагував на удар російської балістики по Сумах.

Згодом пресслужба Сумської міської ради повідомила, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста.

Станом на 14:10 було відомо про те, що загинули 32 людини, з них двоє дітей. Згодом міська рада повідомила, що 14, 15 та 16 квітня оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ.

Як відомо, міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха у відповідальності за російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули мирні мешканці, зокрема діти.

У відеозверненні, опублікованому 13 квітня, Семеніхін висловив обурення діями обласного керівництва та заявив, що вимагає публічних вибачень від Артюха й закликав його скласти повноваження. Також мер звернувся до начальника СБУ в Сумській області Олега Красношапки, вимагаючи відставки і з його боку.

Загалом внаслідок масованого ракетного обстрілу Сум з боку Росії пошкоджено 48 будівель, серед яких 28 багатоквартирних житлових будинків, два приватні та 18 нежитлових споруд.