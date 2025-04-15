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Російські війська обстріляли Херсонщину: поранені восьмеро людей, зокрема дитина

Минулої доби, 14 квітня, російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області з артилерії та завдавали авіаударів. Унаслідок атак поранення отримали восьмеро мирних жителів, серед них — одна дитина.

Під вогнем опинилися десятки сіл і міст, серед них — Херсон, Берислав, Білозерка, Станіслав, Милове, Нововоронцовка, Осокорівка та інші, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські військові цілили по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено три багатоповерхові та 21 приватний будинок. Також зруйновано господарську споруду і кілька приватних авто.

Нагадаємо, також 14 квітня російські війська атакували і Миколаївську область дронами та обстрілювали з артилерії.

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