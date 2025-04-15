  • вівторок

    15 квітня, 2025

  • 18°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 18° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

РФ за добу випустила понад 700 дронів по півдню, — Сил оборони

Наслідки російських обстрілів по Херсонщині. Фото: НацполіціяНаслідки російських обстрілів по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Російські війська за добу застосували понад 700 FPV-дронів на південному напрямку та близько 3,5 тисяч по всій лінії фронту. Найбільше РФ атакує прибережні населені пункти Херсонщини: обстрілюють будівлі, транспорт та мирних мешканців. 

Про це 15 квітня повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі «Суспільне. Студія».

За його словами, на Херсонському напрямку росіяни двічі намагалися форсувати Дніпро та висадитися в активній зоні. 

— Щодо обстрілів, то Херсонський напрямок — один із найнебезпечніших. Складається враження, що ворог хоче створити вздовж Дніпра мертву зону, адже завдає ударів по цивільних об'єктах, будівлях, громадському транспорту та простих місцевих жителях. Пілоти буквально влаштовують полювання на людей, — сказав Владислав Волошин.

Він також зазначив, що під час негоди противник намагався скористатися зменшеною ефективністю дронів і активізував штурмові дії. Однак із покращенням погоди кількість застосування FPV-дронів значно зростає.

Наслідки російських обстрілів по Херсонщині. Фото: НацполіціяНаслідки російських обстрілів по Херсонщині. Фото: Нацполіція
Наслідки російських обстрілів по Херсонщині. Фото: НацполіціяНаслідки російських обстрілів по Херсонщині. Фото: Нацполіція

—  Користуючись тим, що було важко застосовувати на ураження дрони, вони здійснили спробу форсувати кілька водних перешкод і збільшили кількість штурмових дій на Херсонському напрямку. А загалом, коли погода покращується, коли добра видимість, тоді збільшується кількість застосування ворогом FPV-дронів, — сказав речник Сил оборони.

Окрім безпілотників, РФ продовжує активно використовувати артилерію та авіацію. Зокрема, по населених пунктах вище Херсона по течії Дніпра російські війська завдають ударів некерованими авіаційними ракетами.

Нагадаємо, що минулої доби, 14 квітня, російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області з артилерії та завдавали авіаударів. Унаслідок атак поранення отримали восьмеро мирних жителів, серед них — одна дитина.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський подав у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
З 1 травня скоротять термін базової підготовки для військових, які служитимуть у тилу
Кабмін погодив звільнення Артюха з посади голови Сумської ОВА
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині подорожчали яйця та проїзд, а сало подешевшало

Світлана Іванченко
новини

Суд в Очакові відсторонив від посади підозрювану у виправдовуванні війни голову Куцуруба Копійку

Аліса Мелік-Адамян
новини

У мерії Миколаєва проведуть конкурс архітекторів на проєкт реставрації ДОФ, а у 2026 почнуть шукати гроші

Аліна Квітко
новини

У Миколаївській області росіянина заочно засудили на 10 років: він був одним з причетних до вбивства чоловіка старости села на Снігурівщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

Стало відомо, хто з миколаївських депутатів не підтримав зупинку обрізки дерев на 3 роки

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Кабмін погодив звільнення Артюха з посади голови Сумської ОВА
З 1 травня скоротять термін базової підготовки для військових, які служитимуть у тилу
Зеленський подав у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Через мільйонні борги за світло росіяни подали в «суд» на окупований заповідник «Асканія Нова»

Кабмін погодив звільнення Артюха з посади голови Сумської ОВА

4 години тому

На Миколаївщині подорожчали яйця та проїзд, а сало подешевшало

Світлана Іванченко

Головне сьогодні