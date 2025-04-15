РФ за добу випустила понад 700 дронів по півдню, — Сил оборони

Наслідки російських обстрілів по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Російські війська за добу застосували понад 700 FPV-дронів на південному напрямку та близько 3,5 тисяч по всій лінії фронту. Найбільше РФ атакує прибережні населені пункти Херсонщини: обстрілюють будівлі, транспорт та мирних мешканців.

Про це 15 квітня повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі «Суспільне. Студія».

За його словами, на Херсонському напрямку росіяни двічі намагалися форсувати Дніпро та висадитися в активній зоні.

— Щодо обстрілів, то Херсонський напрямок — один із найнебезпечніших. Складається враження, що ворог хоче створити вздовж Дніпра мертву зону, адже завдає ударів по цивільних об'єктах, будівлях, громадському транспорту та простих місцевих жителях. Пілоти буквально влаштовують полювання на людей, — сказав Владислав Волошин.

Він також зазначив, що під час негоди противник намагався скористатися зменшеною ефективністю дронів і активізував штурмові дії. Однак із покращенням погоди кількість застосування FPV-дронів значно зростає.

Наслідки російських обстрілів по Херсонщині. Фото: Нацполіція Наслідки російських обстрілів по Херсонщині. Фото: Нацполіція

— Користуючись тим, що було важко застосовувати на ураження дрони, вони здійснили спробу форсувати кілька водних перешкод і збільшили кількість штурмових дій на Херсонському напрямку. А загалом, коли погода покращується, коли добра видимість, тоді збільшується кількість застосування ворогом FPV-дронів, — сказав речник Сил оборони.

Окрім безпілотників, РФ продовжує активно використовувати артилерію та авіацію. Зокрема, по населених пунктах вище Херсона по течії Дніпра російські війська завдають ударів некерованими авіаційними ракетами.

Нагадаємо, що минулої доби, 14 квітня, російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області з артилерії та завдавали авіаударів. Унаслідок атак поранення отримали восьмеро мирних жителів, серед них — одна дитина.