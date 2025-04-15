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У Миколаєві затримали чоловіка за підозрою у вбивстві матері

Фото: Поліція Тернопільської областіЖителя Миколаєва підозрюють у вбивстві матері. Фото: Поліція Тернопільської області

Жителя Миколаєва підозрюють у вбивстві власної матері під час сварки.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 13 квітня до відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у будинку вона виявила тіло сусідки без ознак життя.

За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть жінки настала внаслідок колото-різаних ран в області шиї.

Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний син потерпілої. Того дня між 23-річним сином та 41-річною матір’ю виникла сварка, під час якої чоловік наніс чисельні удари ножем в шию.

Встановивши місцезнаходження  підозрюваного, слідчі затримали його за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині суд призначив чоловіку увʼязнення на десять років за вбивство матері, яке він намагався замаскувати під самогубство.

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