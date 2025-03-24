Жителя Миколаївщині засудили до 10 років за вбивство матері

На Миколаївщині чоловік задушив свою матір мотузкою. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині суд призначив чоловіку увʼязнення на десять років за вбивство матері, яке він намагався замаскувати під самогубство.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області та Миколаївська обласна прокуратура.

Нагадаємо, подія сталась 31 жовтня в селі Ольшанське. До поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що у будинку він виявив тіло сусідки без ознак життя.

За даними слідства, між 54-річним чоловіком та його 77-річною матір’ю виникла сварка, під час якої син у стані алкогольного спʼяніння задушив жінку мотузкою. Після чого намагався замаскувати вбивство під самогубство.

Тоді чоловіка затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, та повідомили йому про підозру.

За вироком суду підозрюваного визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачає частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» та засудили на десять років позбавлення волі. Наразі вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали 37-річного чоловіка за підозрою у вбивстві односельця сокирою. Йому загрожує до 15 років увʼязнення.