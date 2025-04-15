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«Ніхто не може сказати, куди їхати чи не їхати»: Фіцо планує відвідати парад у Москві 9 травня

Роберт Фіцо, фото: gettyimagesРоберт Фіцо, фото: getty images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує 9 травня поїхати до Москви та відвідати військовий парад, попри заклики Євросоюзу утриматись від цього візиту.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook.

«Я їду до Москви 9 травня. Це шантаж пані Каллас (голови євродипломатії – прим.) чи повідомлення про те, що я буду покараний після повернення з Москви? Я не знаю, але знаю, що зараз 2025, а не 1939-й. Пані Калласова, повідомляю, що я законний прем'єр-міністр Словаччини – суверенної країни. Ніхто не може сказати куди їхати чи не їхати», – написав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вимагав, щоб на саміті Європейського Союзу було ухвалене рішення про відновлення транзиту російського газу через Україну. 

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