Фіцо вимагає відновлення транзиту російського газу через Україну

Роберт Фіцо та Віктор Орбан, фото: focus.ua

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вимагає, щоб на саміті Європейського Союзу 6 березня було ухвалене рішення про відновлення транзиту російського газу через Україну. В іншому разі він погрожує заблокувати підсумкові висновки саміту.

Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримуватиме Україну фінансово чи військово, оскільки Київ, на його думку, «ніколи не буде достатньо сильним, щоб вести переговори з позиції військової сили». Він також закликав включити до висновків саміту пункт про негайне припинення вогню, незалежно від термінів досягнення остаточної мирної угоди.

На його думку, без російського газу Європа втратить конкурентоспроможність, а допомога Україні «не може бути квитком в один кінець». Фіцо заявив, що якщо на саміті не буде враховано альтернативні погляди, Європейська рада може не дійти згоди щодо України.

Нагадаємо, що подібну позицію висловив і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У листі, опублікованому журналістом Саболча Пані, до президента Євроради Антоніу Кошти Орбан попередив, що може заблокувати спільну заяву лідерів ЄС щодо підтримки України, заявивши про стратегічні розбіжності у підходах.

Як альтернативу Віктор Орбан запропонував обмежити висновки саміту лише згадкою та підтримкою резолюції Радбезу ООН 2774, ухваленої 24 лютого 2025 року, в якій немає згадки про агресію Росії. Він вважає, що ця резолюція відкриває нову фазу у війні, роблячи попередні формулювання Євроради неактуальними.