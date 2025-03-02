  • неділя

    2 березня, 2025

  • -0.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 березня , 2025 неділя

  • Миколаїв • -0.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Фіцо вимагає відновлення транзиту російського газу через Україну

Роберт Фіцо та Віктор Орбан, фото: focus.uaРоберт Фіцо та Віктор Орбан, фото: focus.ua

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вимагає, щоб на саміті Європейського Союзу 6 березня було ухвалене рішення про відновлення транзиту російського газу через Україну. В іншому разі він погрожує заблокувати підсумкові висновки саміту.

Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримуватиме Україну фінансово чи військово, оскільки Київ, на його думку, «ніколи не буде достатньо сильним, щоб вести переговори з позиції військової сили». Він також закликав включити до висновків саміту пункт про негайне припинення вогню, незалежно від термінів досягнення остаточної мирної угоди.

На його думку, без російського газу Європа втратить конкурентоспроможність, а допомога Україні «не може бути квитком в один кінець». Фіцо заявив, що якщо на саміті не буде враховано альтернативні погляди, Європейська рада може не дійти згоди щодо України.

Нагадаємо, що подібну позицію висловив і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У листі, опублікованому журналістом Саболча Пані, до президента Євроради Антоніу Кошти Орбан попередив, що може заблокувати спільну заяву лідерів ЄС щодо підтримки України, заявивши про стратегічні розбіжності у підходах.

Як альтернативу Віктор Орбан запропонував обмежити висновки саміту лише згадкою та підтримкою резолюції Радбезу ООН 2774, ухваленої 24 лютого 2025 року, в якій немає згадки про агресію Росії. Він вважає, що ця резолюція відкриває нову фазу у війні, роблячи попередні формулювання Євроради неактуальними.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський прибув до Лондона на міжнародний саміт з безпеки
США хочуть посадити Україну та Росію за стіл переговорів, але Зеленський цьому заважає, — держсекретар Рубіо
США потрібен лідер України, який зможе взаємодіяти з Вашингтоном і Москвою, — Волц
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відбувся обласний турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді

Даріна Мельничук
новини

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

Даріна Мельничук
новини

Миколаєву на роботу офіцерів безпеки у школах та дитсадках необхідно понад ₴30 млн, — управління освіти

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві: як голосували депутати

Юлія Бойченко
новини

Суд у справі Невінчанного допитає слідчих через розбіжності в матеріалах

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

США потрібен лідер України, який зможе взаємодіяти з Вашингтоном і Москвою, — Волц
США хочуть посадити Україну та Росію за стіл переговорів, але Зеленський цьому заважає, — держсекретар Рубіо
Зеленський прибув до Лондона на міжнародний саміт з безпеки

У Первомайську знайшли тіло другого зниклого хлопчика, пошукові роботи завершені

У Кремлі заявили про «співпадіння» підходів Трампа та Росії у зовнішній політиці

2 години тому

Такий момент для Європи, випадає раз на покоління, — Стармер на саміті в Лондоні

Головне сьогодні