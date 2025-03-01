Прем'єр Угорщини Орбан закликав ЄС розпочати прямі переговори з Росією щодо України

Віктор Орбан Фото: European Council

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від Євросоюзу розпочати «прямі переговори з Росією про припинення вогню».

Про це пише видання Financial Times.

Зазначаються, що свої вимоги глава угорського уряду виклав у листі, який адресував голові Ради ЄС Антоніу Кошті.

Лист Віктора Орбана з'явився після того, як Брюссель поширив проєкт висновків для майбутнього саміту лідерів ЄС, які включають додаткову військову підтримку України та швидке збільшення видатків на оборону європейськими столицями. Володимира Зеленського теж запросили на саміт.

«Стало очевидно, що в нашому підході до України існують стратегічні розбіжності, які неможливо подолати шляхом складання законопроктів чи спілкування», — написав Віктор Орбан.

За словами джерел видання, посол Угорщини у ЄС висловив аналогічні міркування на зустрічі колег у Брюсселі цього тижня.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на зустрічі європейських лідерів у Лондоні 2 березня повторить пропозицію провести мирні переговори між Україною та Росією.