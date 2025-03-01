  • субота

    1 березня, 2025

  • 0.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 березня , 2025 субота

  • Миколаїв • 0.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Прем'єр Угорщини Орбан закликав ЄС розпочати прямі переговори з Росією щодо України

Віктор Орбан Фото: European CouncilВіктор Орбан Фото: European Council

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від Євросоюзу розпочати «прямі переговори з Росією про припинення вогню».

Про це пише видання Financial Times.

Зазначаються, що свої вимоги глава угорського уряду виклав у листі, який адресував голові Ради ЄС Антоніу Кошті.

Лист Віктора Орбана з'явився після того, як Брюссель поширив проєкт висновків для майбутнього саміту лідерів ЄС, які включають додаткову військову підтримку України та швидке збільшення видатків на оборону європейськими столицями. Володимира Зеленського теж запросили на саміт.

«Стало очевидно, що в нашому підході до України існують стратегічні розбіжності, які неможливо подолати шляхом складання законопроктів чи спілкування», — написав Віктор Орбан.

За словами джерел видання, посол Угорщини у ЄС висловив аналогічні міркування на зустрічі колег у Брюсселі цього тижня.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан  на зустрічі європейських лідерів у Лондоні 2 березня повторить пропозицію провести мирні переговори між Україною та Росією.

Останні новини про: Росія

«Ви мали три роки, щоб домовитися», — Трамп відповів на відсутність України на зустрічі в Саудівській Аравії
Україна не стане предметом обговорення на зустрічі США та Росії у Стамбулі
У Держдепі розповіли, які питання обговорювали з Росією на зустрічі в Туреччині
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відбувся обласний турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді

Даріна Мельничук
новини

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

Даріна Мельничук
новини

Миколаєву на роботу офіцерів безпеки у школах та дитсадках необхідно понад ₴30 млн, — управління освіти

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві: як голосували депутати

Юлія Бойченко
новини

Суд у справі Невінчанного допитає слідчих через розбіжності в матеріалах

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Росія

У Держдепі розповіли, які питання обговорювали з Росією на зустрічі в Туреччині
Україна не стане предметом обговорення на зустрічі США та Росії у Стамбулі
«Ви мали три роки, щоб домовитися», — Трамп відповів на відсутність України на зустрічі в Саудівській Аравії

Туреччина повторить пропозицію провести мирні переговори між Україною і Росією на саміті в Лондоні — Reuters

У Миколаєві відбувся обласний турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді

5 годин тому

Трамп наказав перевірити, чи можливо повністю припинити постачання зброї Україні — WSJ

Альона Коханчук

Головне сьогодні