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Туреччина повторить пропозицію провести мирні переговори між Україною і Росією на саміті в Лондоні — Reuters

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: Getty imagesМіністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Фото: Getty images

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повторить на зустрічі європейських лідерів у Лондоні 2 березня пропозицію провести мирні переговори між Україною та Росією.

Про це повідомляє Reuters.

Туреччина, яка є членом НАТО, провела перші переговори між сторонами через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, допомагаючи досягти угоди щодо безпечного проходу

Хакан Фідан проінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини з пошуку «справедливого та міцного миру» і підтвердить прихильність Анкари до територіальної цілісності та суверенітету України.

Очікується, що міністр «підкреслить, що Туреччина готова взяти на себе цю роль у майбутній період», і підкреслить, що всі сторони мають спільно зосередитися на довгостроковій регіональній безпеці та стабільності, а також економічному процвітанні.

Нагадаємо, що 18 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину. Він вже відвідав посольство України та зустрівся з українською та кримськотатарською громадами.

Також нагадаємо, що 27 лютого в Стамбулі зустрілись представники США та Росії. Під час зустрічі в Туреччині домовилися про початкові заходи для покращення роботи дипломатичних місій обох країн.

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