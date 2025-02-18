Зеленський з візитом в Туреччині: президент побував на відкритті нового посольство України

президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Туреччині. Фото: Укрінформ

У вівторок, 18 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Туреччині. Він вже відвідав посольство України та зустрівся з українською та кримськотатарською громадами.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Також Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська були присутні на церемонії відкриття новозбудованого комплексу будівель Посольства України в Турецькій Республіці.

Під час зустрічей з турецькою стороною розглянуть питання щодо стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною та обговорять кроки для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами. За результатами зустрічей запланована спільна пресконференція.

Нагадаємо, що 18 лютого в Ер-Ріяді відбувається зустріч представників США та Росії щодо війни в Україні. На цій зустрічі українська сторона не буде представлена.