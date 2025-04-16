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Жителі Херсонщини зможуть безкоштовно їздити до Миколаєва: запущено соціальні рейси

Комунальний автобус, що курсує у мікрорайон Варварівка. Ілюстративне фото: «Миколаївпастранс»Комунальний автобус, що курсує у мікрорайон Варварівка. Ілюстративне фото: «Миколаївпастранс»

Мешканці Херсонської області зможуть скористатися безкоштовними поїздками до Миколаєва. Соціальні автобуси вже курсують за двома маршрутами.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

«Соціальні рейси до Миколаєва знову доступні для мешканців Херсонщини. Перший маршрут охоплює Клапая, Благодатне та Посад-Покровське. Другий проходить через Киселівку, Чорнобаївку, Клапая, Благодатне та Посад-Покровське. Автобуси курсують до Миколаєва та у зворотному напрямку», — повідомляє пресслужба.  

Зазначається, що актуальний розклад руху соціальних автобусів, а також інформацію щодо запису на рейси можна дізнатись у старостатах відповідних населених пунктів.

Нагадаємо, миколаївські громади отримали 15 нових шкільних автобусів для перевезення учнів. Транспорт передали 28 березня за підтримки королівства Данія та UNOPS.

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