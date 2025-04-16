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На Херсонщині створять «Музей під відкритим небом»

На Херсонщині планують створити «Музей під відкритим небом», фото: ОВАНа Херсонщині планують створити «Музей під відкритим небом», фото: ОВА

На Херсонщині розпочали підготовку до створення «Музею під відкритим небом».

Як повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, наразі триває активна робота над формуванням загальної візії.

— Саме на місці народжуються ключові ідеї щодо просторового розміщення об’єктів, визначення стилю та оформлення майбутньої архітектурної споруди, — розповів заступник голови Херсонської ОДА Володимир Клюцевський.

Зазначається, що наразі триває робота над формуванням загальної візії проєкту: 

«Працюємо над пошуком креативних рішень та найкращих ідей для втілення проєкту, що має потенціал стати новою культурною візитівкою Херсонщини».

Нагадаємо, мешканці Херсонської області зможуть скористатися безкоштовними поїздками до Миколаєва. Соціальні автобуси вже курсують за двома маршрутами.

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