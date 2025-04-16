В Одеській області відкрили нову амбулаторію, яка обслуговуватиме понад 5 тисяч переселенців

На Одещині відкрили нову амбулаторію, фото: Одеська ОВА

У селищі Авангард на Одещині запрацювала нова амбулаторія сімейної медицини, яка надаватиме медичну допомогу місцевим жителям і понад 5 тисячам внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

«Амбулаторія має площу 571 м² і оснащена усім необхідним для комфортного обслуговування пацієнтів. Серед важливих переваг — реєстратура, кабінети сімейних лікарів, маніпуляційна та кабінет щеплень із холодильником від UNICEF, що забезпечує безпечне зберігання вакцин. Особливо важливо, що амбулаторія надаватиме медичну допомогу понад 5 100 внутрішньо переміщеним особам», — йдеться у повідомленні.

На Одещині відкрили нову амбулаторію, фото: Одеська ОВА На Одещині відкрили нову амбулаторію, фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, у Миколаєві в чотирьох медичних закладах доступні безоплатні стоматологічні послуги для військовослужбовців та ветеранів.

Як повідомляє Миколаївська міська рада, Кабінет Міністрів України продовжив проєкт з надання стоматологічної допомоги для військових. Цього року вартість медичних послуг із зубопротезування збільшилася з 14 984 гривень до 34 966 гривень, а вартість планової стоматологічної допомоги одному пацієнту складає 24 952 гривень.