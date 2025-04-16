  • середа

    16 квітня, 2025

  • 14.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 квітня , 2025 середа

  • Миколаїв • 14.3° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одеській області відкрили нову амбулаторію, яка обслуговуватиме понад 5 тисяч переселенців

На Одещині відкрили нову амбулаторію, фото: Одеська ОВАНа Одещині відкрили нову амбулаторію, фото: Одеська ОВА

У селищі Авангард на Одещині запрацювала нова амбулаторія сімейної медицини, яка надаватиме медичну допомогу місцевим жителям і понад 5 тисячам внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

«Амбулаторія має площу 571 м² і оснащена усім необхідним для комфортного обслуговування пацієнтів. Серед важливих переваг — реєстратура, кабінети сімейних лікарів, маніпуляційна та кабінет щеплень із холодильником від UNICEF, що забезпечує безпечне зберігання вакцин. Особливо важливо, що амбулаторія надаватиме медичну допомогу понад 5 100 внутрішньо переміщеним особам», — йдеться у повідомленні.

На Одещині відкрили нову амбулаторію, фото: Одеська ОВАНа Одещині відкрили нову амбулаторію, фото: Одеська ОВА
На Одещині відкрили нову амбулаторію, фото: Одеська ОВАНа Одещині відкрили нову амбулаторію, фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, у Миколаєві в чотирьох медичних закладах доступні безоплатні стоматологічні послуги для військовослужбовців та ветеранів.

Як повідомляє Миколаївська міська рада, Кабінет Міністрів України продовжив проєкт з надання стоматологічної допомоги для військових. Цього року вартість медичних послуг із зубопротезування збільшилася з 14 984 гривень до 34 966 гривень, а вартість планової стоматологічної допомоги одному пацієнту складає 24 952 гривень.

Останні новини про: Одеса

Зеленський відвідав Одесу: провів нараду щодо безпекових питань, а також експорту зерна
В Одесі додатково виділили ₴20 млн на харчування учнів початкових класів і пільговиків
В Одесі водолази обстежують морське дно пляжів перед початком курортного сезону
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині приєднають ще дві санаторні школи-інтернати

Аліна Квітко
новини

Книга памʼяті: у Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року

Даріна Мельничук
новини

Пенсії Миколаївщини: більші, ніж на Херсонщині, але менші, ніж на Одещині

Світлана Іванченко
новини

Бізнесмена з Львівщини, який фігурує у справі про корупцію у ЖКГ, примусово доставлять в суд Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

До 65 шкіл під загрозою закриття: Миколаївська облрада хоче відтермінувати наказ МОН про обов’язкове очне навчання для ВПО

Аліна Квітко

Останні новини про: Одеса

В Одесі водолази обстежують морське дно пляжів перед початком курортного сезону
В Одесі додатково виділили ₴20 млн на харчування учнів початкових класів і пільговиків
Зеленський відвідав Одесу: провів нараду щодо безпекових питань, а також експорту зерна

Роботодавці Миколаївщини сплатили майже ₴4 млрд єдиного соцвнеску

РФ обстріляла Херсонщину: пошкоджені десятки будинків

1 година тому

Головне сьогодні