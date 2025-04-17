Атака дронами на Дніпро: троє загиблих, серед них дитина, десятки поранених

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: ДСНС

У ніч на 17 квітня Дніпро зазнав масованої атаки російських безпілотників, унаслідок якої загинули троє людей, серед них дитина. За останніми даними, постраждали щонайменше 28 людей, з них четверо — діти.

Серед постраждалих — 9-місячна дівчинка та хлопчики 6 та 11 років, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ще троє постраждалих через атаку дронами на Дніпро госпіталізовані. Це хлопці 16, 18 та 20 років. Їхній стан — від задовільного до середньої тяжкості.

Частину постраждалих госпіталізували. У місті зафіксовані численні пошкодження — житлові будинки, навчальні заклади, гуртожитки, підприємства й автомобілі. Унаслідок удару виникло кілька пожеж, які рятувальники вже ліквідували, повідомили у ДСНС.

«У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж – приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія. А ще – харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятки авто», – зазначив Сергій Лисак.

Один із ударів стався поблизу будівлі міськради. Серед загиблих — молода дівчина та жінка літнього віку. Згодом у ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до трьох, серед них одна дитина.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали 30 людей, зокрема, 5 дітей. 16 поранених у медзакладах, один з них у важкому стані.

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: Сергій Лисак

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: Сергій Лисак

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: Сергій Лисак

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: Сергій Лисак

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: Сергій Лисак

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: Сергій Лисак

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: Сергій Лисак

Наслідки російського обстрілу Дніпра, фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що ввечері 16 квітня росіяни також атакували три громади Миколаївської області. В одному із районів російська армія вдарила дроном FPV, через що виникла пожежа на відкритій території. Її швидко загасили вогнеборці.