Атака дронами на Дніпро: троє загиблих, серед них дитина, десятки поранених
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- Марія Хаміцевич
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8:40, 17 квітня, 2025
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У ніч на 17 квітня Дніпро зазнав масованої атаки російських безпілотників, унаслідок якої загинули троє людей, серед них дитина. За останніми даними, постраждали щонайменше 28 людей, з них четверо — діти.
Серед постраждалих — 9-місячна дівчинка та хлопчики 6 та 11 років, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ще троє постраждалих через атаку дронами на Дніпро госпіталізовані. Це хлопці 16, 18 та 20 років. Їхній стан — від задовільного до середньої тяжкості.
Частину постраждалих госпіталізували. У місті зафіксовані численні пошкодження — житлові будинки, навчальні заклади, гуртожитки, підприємства й автомобілі. Унаслідок удару виникло кілька пожеж, які рятувальники вже ліквідували, повідомили у ДСНС.
«У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж – приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія. А ще – харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятки авто», – зазначив Сергій Лисак.
Один із ударів стався поблизу будівлі міськради. Серед загиблих — молода дівчина та жінка літнього віку. Згодом у ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до трьох, серед них одна дитина.
Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали 30 людей, зокрема, 5 дітей. 16 поранених у медзакладах, один з них у важкому стані.
Нагадаємо, що ввечері 16 квітня росіяни також атакували три громади Миколаївської області. В одному із районів російська армія вдарила дроном FPV, через що виникла пожежа на відкритій території. Її швидко загасили вогнеборці.
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