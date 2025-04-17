Зеленський заявив, що Росія може атакувати Україну до Великодня

Кафедральний собор у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський попередив про ймовірні нові російські удари по Україні напередодні й після Великодня.

Про це він заявив у соціальних мережах.

За словами Володимира Зеленського, про можливі російські обстріли свідчать дані розвідок і спецслужб.

«Зараз — і напередодні Великодня, і після нього — можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику. Але цей захист — не тільки в ракетах ППО, не тільки військові його забезпечують. Всі, хто сумлінно та якісно працює в кожній громаді, у кожній нашій області, — усім ми вдячні за те, що Україна зі світлом, Україна відновлюється», — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на Миколаївщині поліція та Служба безпеки України вживатимуть додаткові заходи для забезпечення безпеки під час святкування Великодня.