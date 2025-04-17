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Невідомий із ножем напав на журналіста Макарова: справу під особистий контроль взяв міністр МВС

Журналіст Юрія Макарова. Фото: «Суспільне»Журналіст Юрія Макарова. Фото: «Суспільне»

На виконавчого продюсера «Суспільного» мовлення Юрія Макарова напали з ножем, наразі його життю нічого не загрожує. Міністр МВС взяв розслідування під особистий контроль. 

Як повідомляє «Суспільне», невідомий ввечері 16 квітня напав з ножем на журналіста, його доставили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про тяжкі тілесні ушкодження.

Сьогодні, 17 квітня, міністр внутрішній справ України Ігор Клименко заявив, що взяв справу під особистий контроль.

За його словами, потерпілий надав перші свідчення поліцейським та вже призначили експертизи.

— Керівництво Нацполіції доповіло мені про хід розслідування нападу на журналіста в Києві. Тривають слідчі дії, призначені експертизи, встановлюємо особу нападника та ймовірні мотиви скоєного. Потерпілий вже надав перші покази поліцейським, — повідомив Ігор Клименко.

Очільник МВС також звернувся до громадськості з проханням допомогти слідству. Усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини нападу, просять звертатися до поліції Києва за номером 067 406 27 88 або телефонувати на лінію 102.

Раніше повідомлялось, що Обухівський райсуд Київської області призначив умовний термін обвинуваченим у перешкоджанні журналістові «Української правди» Михайлу Ткачу під час зйомок.

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