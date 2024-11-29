Напад на журналіста УП під час зйомок: суд дав обвинуваченим умовний термін

Фото: фейсбук Михайла Ткача

Обухівський райсуд Київської області призначив умовний термін обвинуваченим у перешкоджанні журналістові «Української правди» Михайлу Ткачу під час зйомок.

Про це повідомила пресслужба Обухівського районного суду Київської області.

Суд врахував особи раніше не судимих обвинувачених; відсутність обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання; думку сторін кримінального провадження тощо.

Зазначається, що обвинуваченим призначили покарання у вигляді трьох років обмеження волі з іспитовим строком два роки.

Цей вирок не набрав чинності та може бути оскаржений у судах апеляційної та касаційної інстанцій.

Нагадаємо, що на журналіста видання «Українська правда» Михайла Ткача напали біля ресторану «Тандир» у селищі Козин Київської області.

Крім цього, що у 2020 році журналіст-розслідувач програми «Схеми» Михайло Ткач повідомив про можливе прослуховування його будинку, адже вночі 12 вересня почув шум на горищі над його квартирою, який опечатали в рамках кримінальної справи.