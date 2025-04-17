На Одещині загинув малюк: у смерті підозрюють матір

Правоохоронці затримують підозрювану жінку у забитті власної дитини. Фото: Нацполіція

На Одещині правоохоронці підозрюють жінку у забитті власної дитини. Коли хлопчику стало погано вона привезла його до лікарні, але врятувати його не вдалось.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, кілька днів тому дитину у непритомному стані доставили до Одеської обласної дитячої лікарні. Медики виявили у хлопчика забій головного мозку, а також застарілі переломи плечової та ліктьової кісток. Попри зусилля лікарів, малюк помер.

За даними поліції, трагедія сталася в Березівському районі. Жінка заявила, що син нібито впав із ліжка. Але слідчі встановили, що травми хлопчику завдала сама мати — під час нападу агресії, коли він голосно плакав. У поліції наголосили, що жінка раніше не мала проблем із законом. Однак тепер їй оголосили підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинила смерть.

Наразі її затримали, суд ухвалив рішення про тримання під вартою. За скоєне підозрюваній загрожує до десяти років тюрми.

Крім того, вже призначили судово-медичну експертизу, яка має остаточно встановити причину смерті дитини.

Раніше, в Одесі батько побив свою 2,5-місячну доньку через те, що вона плакала. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.