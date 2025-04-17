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У Миколаєві помер Михайло Козир

Михайло Козир, фото з сайту depoМихайло Козир, фото з сайту depo

Сьогодні, на 73-му році життя, після тривалої хвороби помер Михайло Козир — один з видатних організаторів спортивного життя Миколаївщини. 

Про це повідомляють Миколаївські новини.

«Він керував спортом Миколаївської області межі двох століть. Це був найскладніший період, коли починалося становлення спорту незалежної України. Але як би важко не було, фізична культура та спорт вищих досягнень тоді були пріоритетними. Місто жило футболом та баскетболом. На трибунах Центрального міського стадіону команда Миколаєва приймала «Динамо», «Шахтар», «Дніпро». А спортшкола «Надія» збирала аншлаги на матчах баскетбольної суперліги», – згадують у медіа.

Михайло Козир очолював МБК «Миколаїв» з квітня 2015 року. Під його керівництвом команда зайняла п’яте місце у регулярному чемпіонаті сезону 2015/16.

Прощання з Михайлом Борисовичем Козирем відбудеться 18 квітня з 15:00 до 16:00 у ритуальній залі за адресою: вул. Адмірала Макарова, 1 (міська лікарня №4).

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