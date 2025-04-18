Небезпека онлайн: Школяра з Одеси просили фотографувати порт

В Одесі учень однієї з місцевих шкіл отримав небезпечне повідомлення в месенджері. Невідомий запропонував за гроші сфотографувати порт і кораблі, що прибувають. Хлопець повідомив про інцидент правоохоронцям.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що російські спецслужби активно намагаються використовувати українських підлітків для диверсійної діяльності.

«Привіт! Ти з Одеси? Не хочеш заробити? Нічого складного — просто сфотографуй кораблі, які заходять у порт», — саме таке повідомлення надійшло школяреві.

Зазначається, що хлопець не розгубився, зібрав докази, вступив у листування, щоб дізнатися більше інформації, після чого звернувся до інспектора служби освітньої безпеки. Усі матеріали передали до відповідних правоохоронних органів.

Скриншот листування з підлітком. Фото: Олексій Білошицький Скриншот листування з підлітком. Фото: Олексій Білошицький Скриншот листування з підлітком. Фото: Олексій Білошицький

У поліції закликали дітей і батьків бути особливо уважними. У разі отримання підозрілих пропозицію в інтернеті слід:

Зробити скріншоти листування або повідомлень.

Повідомити про це дорослим — батькам, учителям або комусь, кому довіряєте.

Не мовчати. Ваша уважність може врятувати життя.

Скриншот листування з підлітком. Фото: Олексій Білошицький Скриншот листування з підлітком. Фото: Олексій Білошицький Скриншот листування з підлітком. Фото: Олексій Білошицький

«Шановні батьки, не втрачайте пильності, спілкуйтеся з дітьми, пояснюйте небезпеку протиправних дій і наслідки їхнього вчинення», — зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, що на території Миколаївської області впродовж року зафіксовано значне зростання диверсійної активності. Кількість виявлених фактів диверсій зросла з одного випадку у 2023 році до 17 у 2024 році.