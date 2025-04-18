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Небезпека онлайн: Школяра з Одеси просили фотографувати порт

В Одесі учень однієї з місцевих шкіл отримав небезпечне повідомлення в месенджері. Невідомий запропонував за гроші сфотографувати порт і кораблі, що прибувають. Хлопець повідомив про інцидент правоохоронцям. 

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що російські спецслужби активно намагаються використовувати українських підлітків для диверсійної діяльності.

«Привіт! Ти з Одеси? Не хочеш заробити? Нічого складного — просто сфотографуй кораблі, які заходять у порт», — саме таке повідомлення надійшло школяреві.

Зазначається, що хлопець не розгубився, зібрав докази, вступив у листування, щоб дізнатися більше інформації, після чого звернувся до інспектора служби освітньої безпеки. Усі матеріали передали до відповідних правоохоронних органів.

Скриншот листування з підлітком. Фото: Олексій БілошицькийСкриншот листування з підлітком. Фото: Олексій Білошицький
Скриншот листування з підлітком. Фото: Олексій БілошицькийСкриншот листування з підлітком. Фото: Олексій Білошицький
Скриншот листування з підлітком. Фото: Олексій БілошицькийСкриншот листування з підлітком. Фото: Олексій Білошицький

У поліції закликали дітей і батьків бути особливо уважними. У разі отримання підозрілих пропозицію в інтернеті слід:

  • Зробити скріншоти листування або повідомлень.
  • Повідомити про це дорослим — батькам, учителям або комусь, кому довіряєте.
  • Не мовчати. Ваша уважність може врятувати життя.
Скриншот листування з підлітком. Фото: Олексій БілошицькийСкриншот листування з підлітком. Фото: Олексій Білошицький
Скриншот листування з підлітком. Фото: Олексій БілошицькийСкриншот листування з підлітком. Фото: Олексій Білошицький
Скриншот листування з підлітком. Фото: Олексій БілошицькийСкриншот листування з підлітком. Фото: Олексій Білошицький

«Шановні батьки, не втрачайте пильності, спілкуйтеся з дітьми, пояснюйте небезпеку протиправних дій і наслідки їхнього вчинення», —  зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, що на території Миколаївської області впродовж року зафіксовано значне зростання диверсійної активності. Кількість виявлених фактів диверсій зросла з одного випадку у 2023 році до 17 у 2024 році.

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