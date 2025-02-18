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У прокуратурі розповіли, що за рік на Миколаївщині зросла кількість диверсій

Наслідки підриву біля кафетерію у Миколаєві 14 лютого. Фото: Національна поліціяНаслідки підриву біля кафетерію у Миколаєві 14 лютого. Фото: Національна поліція

На території Миколаївської області впродовж року зафіксовано значне зростання диверсійної активності. Кількість виявлених фактів диверсій зросла з одного випадку у 2023 році до 17 у 2024 році.

Такі дані наводить Миколаївська обласна прокуратура у звіті про результати діяльності за 2024 рік, пишуть «МикВісті».

Водночас правоохоронці зазначають, що загальна кількість кримінальних правопорушень проти національної безпеки України зменшилася. Зокрема, кількість зафіксованих державних зрад знизилася з 30 до 18.

Менше виявляють і випадків колабораційної діяльності — дані скоротилися з 81 до 3.

Нагадаємо, днями на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування у Миколаєві вибухнув невідомий предмет. Внаслідок підриву загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності. Наразі триває слідство за частиною 3 статті 258 «Терористичний акт».

Зазначимо, що тривалий час в Україні фіксують хвилю диверсій проти силових структур, коли зловмисники застосовують вибухівку. 

Частими випадками є і підпал автомобілів військовослужбовців за завданням від агентів ФСБ. Для цього вони залучають зокрема неповнолітніх. Раніше про це розповіли самі миколаївські підлітки, чиї батьки служать у Збройних Силах України. 

За підозрою у підпалі машини поліції біля адмінбудівлі миколаївських правоохоронців раніше затримали двох 16-річних юнаків.

Загалом впродовж десяти місяців 2024 року українські правоохоронці затримали 179 паліїв, яких завербували російські спецслужб.

Підлітків на Миколаївщині залучали також і до підготовки диверсій на залізницях. За даним фактом у грудні 2024 року суд покарав підлітка у Вознесенську умовним терміном. За підпал релейної шафи залізничної дороги йому обіцяли 1000 доларів.

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