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В Україні фіксують випадки диверсій проти силовиків

В Україні фіксують випадки диверсій проти силовиків. Фото: РБК УкраїнаВ Україні фіксують випадки диверсій проти силовиків. Фото: РБК Україна

В Україні фіксують хвилю диверсій проти силових структур, коли зловмисники застосовують вибухівку.

Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на власні джерела.

Один з інцидентів стався в Дніпровському районі Києва, коли військовослужбовець підірвався. Біля автомобіля знаходився пакет, а на дереві була закріплена камера, яка вела трансляцію.

Караульний, обходячи територію, помітив пакет і, коли він нахилився до нього, спрацював вибуховий пристрій, який був активований дистанційно. За інформацією джерел, військовослужбовець загинув.

Інший інцидент стався в середині листопада в Печерському районі Києва. Поліція отримала повідомлення від жінки, яка повідомила, що на Печерському узвозі страждає від насильства з боку чоловіка. Вона заявила, що зачинилася у ванній кімнаті.

На місце події виїхав екіпаж поліції. Правоохоронці зв'язалися з жінкою, яка повідомила, що двері її квартири незачинені та запросила їх увійти. Відчинивши двері та зробивши крок всередину, поліцейські почули звук спрацьовування чеки гранати і встигли закрити двері.

Внаслідок цього стався вибух у коридорі квартири. За інформацією джерел «РБК-Україна», квартира була орендована. Під час вибуху ніхто не загинув, а правоохоронці затримали осіб, причетних до інциденту.

Нагадаємо, у Миколаєві підлітки, чиї батьки служать у Збройних Силах України, розповіли про свою участь у підпалах військових автомобілів за завданням від агентів ФСБ.

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