Поки батьки на фронті: миколаївські підлітки розповіли, як підпалювали військові автівки за завданнями ФСБ

У Миколаєві підлітки, чиї батьки служать у Збройних Силах України, розповіли про свою участь у підпалах військових автомобілів за завданням від агентів ФСБ.

В інтерв’ю журналістам «Радіо Свобода» молодь зізналася, що за декілька місяців вони здійснили ряд підпалів та отримали близько 70 тисяч гривень, які витратили на купівлю мопедів.

Вербування юнаків відбувалося через Телеграм-канали, де російські куратори інструктували їх щодо вибору цілей та методів підпалу. Метою ставали автомобілі ЗСУ та будівлі територіальних центрів комплектування (ТЦК). Куратори надавали детальні інструкції, а також перевіряли фото потенційних цілей.

— Спочатку ми знаходили машину, фотографували її і відправляли куратору. Він підтверджував, що це дійсно авто ТЦК або ЗСУ, і тоді вже можна було її підпалювати, — розповів один із хлопців.

Агенти ФСБ розповідали, що гроші на «винагороду» за підпал військових автомобілів їм надсилають миколаївці, які виступають проти ТЦК та мобілізації.

Ідею, як заробити «легкі гроші» компанії підлітків запропонував 14-річний хлопець Дмитро, який на той момент вже спалив одну машину військового.