Поки батьки на фронті: миколаївські підлітки розповіли, як підпалювали військові автівки за завданнями ФСБ
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- Аліна Квітко
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20:00, 14 жовтня, 2024
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У Миколаєві підлітки, чиї батьки служать у Збройних Силах України, розповіли про свою участь у підпалах військових автомобілів за завданням від агентів ФСБ.
В інтерв’ю журналістам «Радіо Свобода» молодь зізналася, що за декілька місяців вони здійснили ряд підпалів та отримали близько 70 тисяч гривень, які витратили на купівлю мопедів.
Вербування юнаків відбувалося через Телеграм-канали, де російські куратори інструктували їх щодо вибору цілей та методів підпалу. Метою ставали автомобілі ЗСУ та будівлі територіальних центрів комплектування (ТЦК). Куратори надавали детальні інструкції, а також перевіряли фото потенційних цілей.
— Спочатку ми знаходили машину, фотографували її і відправляли куратору. Він підтверджував, що це дійсно авто ТЦК або ЗСУ, і тоді вже можна було її підпалювати, — розповів один із хлопців.
Агенти ФСБ розповідали, що гроші на «винагороду» за підпал військових автомобілів їм надсилають миколаївці, які виступають проти ТЦК та мобілізації.
Ідею, як заробити «легкі гроші» компанії підлітків запропонував 14-річний хлопець Дмитро, який на той момент вже спалив одну машину військового.
— Перший раз я підпалив автомобіль самостійно. Взяв бутилку бензину, обливав капот автомобіля та підпалював його, – розповідає Дмитро.
За його словами, вдруге він намагався сфальсифікувати відео підпалу військової автівки, проте куратор розпізнав підробку і наказав виконати завдання насправді.
— Спершу спробував зняти фейкове відео підпалу, але куратор сказав, що воно виглядає несправжнім, тож довелося підпалювати реально, – розповідає він.
Серед фігурантів справи є й 16-річний Максим, який тепер перебуває під домашнім арештом. Він наголосив, що не хотів брати участь у підпалі, а погодився через сварку з матір’ю та сподівався, що його роль обмежиться лише «стоянням на шухері».
— Думав, що це просто, що мені нічого не буде, — виправдовувався хлопець.
Після чергового нічного підпалу юнаків затримали на автозаправній станції, коли вони заправляли мопеди.
— Ми відчули великий страх, коли зрозуміли, що доведеться відповідати за це, — зізнався один із затриманих.
Служба безпеки України кваліфікувала ці дії як перешкоджання законній діяльності ЗСУ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.
Проте неповнолітнім виконавцям може бути призначений умовний термін, враховуючи їхній вік.
Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підпалі мікроавтобусів та позашляховиків українських захисників.
Також у Миколаєві суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою для двох підозрюваних у підпалі автомобілів ЗСУ. Вони погодилися на пропозицію представника РФ за гроші
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