У Польщі посилюють охорону залізничної інфраструктури після диверсії
22:31, 18 листопада, 2025
-
Польща посилює охорону на частині залізничної інфраструктури через можливі теракти та диверсії.
Про це повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск, передає Interia.
За його словами, керівник Агентства внутрішньої безпеки та міністр внутрішніх справ ініціювали запровадження третього рівня антитерористичної готовності на окремих залізничних маршрутах. У решті регіонів країни, як і раніше, залишиться другий рівень тривоги.
— Сьогодні я дам відповідне розпорядження з цього питання, ґрунтуючись на законах про терористичну діяльність, — заявив Дональд Туск.
Рівень CHARLIE-CRP — третій із чотирьох, передбачених польським законом «Про антитерористичні дії» від 10 червня 2016 року.
Що передбачає рівень CHARLIE:
-
посилений захист критичної інфраструктури, зокрема визначених залізничних ліній;
-
збільшення патрулів поліції, військової жандармерії та співробітників ABW;
-
можливість додаткового огляду пасажирів та їхнього багажу на вокзалах і в поїздах;
-
посилений контроль військових об’єктів, аеропортів, енергетичних об’єктів та інших стратегічних зон;
-
приведення спецпідрозділів у стан підвищеної готовності.
Раніше повідомлялось, що у Польщі на одній із ділянок маршруту Варшава-Люблін, який використовується для транспортування допомоги Україні, пошкодили залізничні колії.
