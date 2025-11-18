  • вівторок

У Польщі посилюють охорону залізничної інфраструктури після диверсії

Польща вводить підвищений рівень небезпеки на залізниці через загрозу терактів. Ілюстративне фото: РАРПольща вводить підвищений рівень небезпеки на залізниці через загрозу терактів. Ілюстративне фото: РАР

Польща посилює охорону на частині залізничної інфраструктури через можливі теракти та диверсії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск, передає Interia.

За його словами, керівник Агентства внутрішньої безпеки та міністр внутрішніх справ ініціювали запровадження третього рівня антитерористичної готовності на окремих залізничних маршрутах. У решті регіонів країни, як і раніше, залишиться другий рівень тривоги.

— Сьогодні я дам відповідне розпорядження з цього питання, ґрунтуючись на законах про терористичну діяльність, — заявив Дональд Туск.

Рівень CHARLIE-CRP — третій із чотирьох, передбачених польським законом «Про антитерористичні дії» від 10 червня 2016 року.

Що передбачає рівень CHARLIE:

  • посилений захист критичної інфраструктури, зокрема визначених залізничних ліній;

  • збільшення патрулів поліції, військової жандармерії та співробітників ABW;

  • можливість додаткового огляду пасажирів та їхнього багажу на вокзалах і в поїздах;

  • посилений контроль військових об’єктів, аеропортів, енергетичних об’єктів та інших стратегічних зон;

  • приведення спецпідрозділів у стан підвищеної готовності.

Раніше повідомлялось, що у Польщі на одній із ділянок маршруту Варшава-Люблін, який використовується для транспортування допомоги Україні, пошкодили залізничні колії.

