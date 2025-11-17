У Польщі пошкодили важливу для України залізницю: Туск заявив про диверсію

На місці диверсії на залізниці під Варшавою. Фото: Tomasz Siemoniak

У Польщі на одній із ділянок маршруту Варшава-Люблін, який використовується для транспортування допомоги Україні, пошкодили залізничні колії.

Про інцидент повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережах.

— Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін — це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення, — зазначив Дональд Туск.

Прем’єр наголосив, що саме цією колією проходить критично важливий маршрут постачання підтримки Україні.

Міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський також підтвердив, що інцидент розглядають, як диверсію. За його словами, влада вже перевіряє ще одну ділянку цієї ж залізничної магістралі, де також зафіксували пошкодження колій.

— Немає сумнівів, що ми маємо справу з актом саботажу, — сказав Марцін Кєрвінський.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польські військові обстежать усі 120 кілометрів залізничної лінії, що веде до кордону з Україною, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

На диверсію відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У своєму дописі вона наголосила, що загрози безпеці в Європі зростають.

— Європа повинна терміново посилити здатність захищати наше небо і нашу інфраструктуру. Польща посідає перше місце в Європі за обсягом витрат на оборону. І вона ж буде найбільшим бенефіціаром інструменту SAFE. Разом ми сильніші, — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялось, що на території Миколаївської області впродовж року зафіксовано значне зростання диверсійної активності. Кількість виявлених фактів диверсій зросла з одного випадку у 2023 році до 17 у 2024 році.