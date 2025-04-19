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СБУ закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня

У Миколаєві відзначили Великдень. Фото: «МикВісті»У Миколаєві відзначили Великдень. Фото: «МикВісті»

Служба безпеки України попереджає про небезпеку російських провокацій та терактів під час Великодня і закликає громадян бути пильними й дотримуватися заходів безпеки.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності. Серед іншого, поплічники російських спецслужб створюють штучні конфліктні ситуації між представниками різних конфесій та релігійних громад», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, РФ продовжує залучати своїх агентів для підготовки терактів та коригування повітряних атак по цивільній інфраструктурі України.

«Здебільшого мішенню ворога стають місця масового перебування людей, де б вони не знаходились – на центральній вулиці міста або у дворі житлового масиву», — зазначається в повідомленні.

Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня: обмежити відвідування масових заходів; не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій; дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону; не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях; повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Нагадаємо, на Миколаївщині поліція та Служба безпеки України вживатимуть додаткові заходи для забезпечення безпеки під час святкування Великодня.

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