У Києві затримали двох 17-річних хлопців за напад на військового
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- Марія Хаміцевич
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9:09, 19 квітня, 2025
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У Києві поліцейські затримали двох 17-річних хлопців, які разом з іншими побили військового.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
За попередніми даними поліції Києва, група підлітків підійшла до військового, спровокувала конфлікт, після чого повалила його на землю й почала бити руками та ногами.
Двох 17-річних киян затримали. Правоохоронці встановлюють інших учасників нападу.
Потерпілий отримує медичну допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.
Нагадаємо, що у минулому році, в Києві також побили ветерана бойових дій, колишнього військовослужбовця 32 ОМБр Олександра. Ймовірно, нападниками виявилися троє неповнолітніх хлопців.