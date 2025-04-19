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У Києві затримали двох 17-річних хлопців за напад на військового

Скриншот з відеоСкриншот з відео

У Києві поліцейські затримали двох 17-річних хлопців, які разом з іншими побили військового.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними поліції Києва, група підлітків підійшла до військового, спровокувала конфлікт, після чого повалила його на землю й почала бити руками та ногами.

Двох 17-річних киян затримали. Правоохоронці встановлюють інших учасників нападу.

Потерпілий отримує медичну допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Нагадаємо, що у минулому році, в Києві також побили ветерана бойових дій, колишнього військовослужбовця 32 ОМБр Олександра. Ймовірно, нападниками виявилися троє неповнолітніх хлопців.

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