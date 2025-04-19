У Канаді через пожежу на полі загорівся музей української культури

Пожежа у канадському музеї української культури, фото: фото Royal Canadian Mounted Police in Alberta

Поблизу канадського міста Едмонтон сталася пожежа, внаслідок чого загорілися будівлі Села спадщини української культури.

Про це повідомляє Королівська канадська кінна поліція у провінції Альберта.

Зазначається, що внаслідок сильного задимлення жителів найближчого району закликали не з'являтися у небезпечній зоні та обирати інші маршрути для пересування.

Крім того, надзвичайна служба оголосила тимчасову евакуацію місцевих жителів, проте пізніше її було скасовано, адже загрозу локалізували.

Як стало відомо, причиною загорання стала пожежа на полі, яка дуже швидко перекинулася на споруди. Поки незрозуміло, що стало причиною займання трави.

Слід зазначити, що Село спадщини української культури є унікальним історичним музеєм просто неба, де збереглися оригінальні українські будинки, що належали першим переселенцям у Канаді. Зокрема в цій експозиції показували побут українців з 1892 по 1930 роки.

Пожежа у канадському музеї української культури, фото: Alberta RCMP

Пожежа у канадському музеї української культури, фото: Alberta RCMP

Пожежа у канадському музеї української культури, фото: Alberta RCMP

Пожежа у канадському музеї української культури, фото: Alberta RCMP

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