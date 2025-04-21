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На Одещині бабуся хотіла заховати гвинтівку та випадково поранила онуку

Жетон поліцейського. Ілюстративне фото: НацполіціяЖетон поліцейського. Ілюстративне фото: Нацполіція

На Одещині 50-річна жінка випадково вистрілила в онуку із пневматичної зброї. Дівчинку госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні. У неї поранення нижньої щелепи та шиї.

Як повідомили в Нацполіції, інцидент стався в Ізмаїльському районі. Жінка вирішила переховати вдома від онуків пневматичну гвинтівку їхнього батька, але випадково вистрілила, травмувавши п’ятирічну онучку, яка була поруч.

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за фактом необережного заподіяння тілесних ушкоджень середньої або тяжкої тяжкості. Максимальне покарання за цим статтею — до двох років тюрми. У рамках розслідування призначили низку експертиз. Поліція встановлює всі обставини події.

Раніше повідомлялось, що на Одещині правоохоронці підозрюють жінку у забитті власної дитини. Коли хлопчику стало погано вона привезла його до лікарні, але врятувати його не вдалось.

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