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У Миколаєві суд залишив під вартою військового, який погрожував ножем адміністраторці хостелу

Засідання Центрального районного суду Миколаєва щодо підозрюваного військового. Фото: пресслужба судуЗасідання Центрального районного суду Миколаєва щодо підозрюваного військового. Фото: пресслужба суду

Центральний районний суд Миколаєва залишив під вартою без права на заставу військовослужбовця, якого підозрюють у самовільному залишенні частини та збройному нападі на працівницю хостелу. 

Про це повідомила пресслужба суду.

За даними слідства, чоловік зайшов у кабінет адміністратора одного з миколаївських хостелів і, погрожуючи кухонним ножем, вимагав гроші. Жінка закричала, і на її крик відреагували інші військові, які тимчасово жили в хостелі. Вони разом затримали підозрюваного.

На судовому засіданні підозрюваний визнав провину та назвав свій вчинок «дурістю». За його словами, пішов на злочин через складне фінансове становище. Захисник просив при обранні запобіжного заходу визначити розмір застави. 

Однак суд вирішив інакше: слідчий суддя Іван Дірко постановив залишити військового під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, що апеляційний суд Миколаєва збільшив вирок 31-річному жителю Криму Ескендеру Мустафаєву, який добровільно пішов на війну, будучи громадянином України. Він потрапив у полон до ЗСУ під час боїв за Кринки.

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