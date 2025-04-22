Домашній арешт та електронний браслет: суд не віддав заступника Кличка Прокопіва на поруки

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації. Фото: СБУ

У вівторок, 22 квітня, Голосіївський районний суд Києва відправив заступника мера Києва Володимира Прокопіва під цілодобовий домашній арешт до 20 червня. Також на нього вдягнуть електронний браслет.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в коментарі «Українській правді».

Низка депутатів Київради та нардепів пропонували взяти Прокопіва на поруки, але суд не підтримав їхні клопотання.

— Заяви народних депутатів Артура Герасимова та Михайла Саврасова, а також депутатів Київради Міщенка Олександра та Павла Бойченка залишено без задоволення, — прокоментувала Ірина Винокурова.

Нагадаємо, що 17 квітня правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації. Його підозрюють у організації незаконного переправлення чоловіків до Європи.