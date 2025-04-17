Заступнику Кличка оголосили підозру у організації схем переправлення чоловіків за кордон

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації. Фото: СБУ

У четвер, 17 квітня, правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації. Його підозрюють у організації незаконного переправлення чоловіків до Європи.

Про це повідомляють в СБУ.

Як повідомляють ЗМІ, мова йде про Володимира Прокопіва. За матеріалами справи, чиновник допомагав чоловікам виїхати до країн Євросоюзу під виглядом перевезення в Україну гуманітарних вантажів, зокрема палива для ЗСУ.

«Для цього посадовець давав доручення вносити персональні дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях», як волонтерів, що співпрацюють з афілійованою одеською компанією. За документами вони виїжджали до ЄС на великовантажних авто цього підприємства нібито за новими партіями гумдопомоги від міжнародних партнерів України», — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, з травня по червень 2022 року чиновник переправив за межі України понад 30 потенційних призовників. На підставі зібраних доказів заступнику голови КМДА повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища);

частини 1, 3 статті 362 ⁠(несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Посадовцю загрожує до 7 років в’язниці.

Нагадаємо, що у 2024 році 120 посадовців отримали підозру у організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Серед фігурантів: працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.

Також повідомлялося, що в Одеській області викрили колишнього інспектора Державної прикордонної служби України, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку до невизнаного Придністров’я.