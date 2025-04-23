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Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні: постраждав чоловік

Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні. Фото: Getty ImagesРосіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні. Фото: Getty Images

Зранку 23 квітня російські війська атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Херсоні.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що через скидання вибухівки з дрона постраждав 59-річний чоловік.

«Через ворожий удар 59-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та опік кисті. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Наразі йому надають необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 квітня війська РФ обстрілювали Херсонщину з артилерії та завдавали авіаударів. Атаки спричинили пошкодження критичної та соціальної інфраструктури, житлових кварталів.

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