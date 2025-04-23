Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні: постраждав чоловік
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- Даріна Мельничук
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10:55, 23 квітня, 2025
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Зранку 23 квітня російські війська атакували з безпілотника цивільний автомобіль у Херсоні.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що через скидання вибухівки з дрона постраждав 59-річний чоловік.
«Через ворожий удар 59-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та опік кисті. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Наразі йому надають необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 квітня війська РФ обстрілювали Херсонщину з артилерії та завдавали авіаударів. Атаки спричинили пошкодження критичної та соціальної інфраструктури, житлових кварталів.
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