Російські війська обстріляли Херсонщину: поранено 12 людей, серед них дитина

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Протягом минулої доби війська РФ обстрілювали Херсонщину з артилерії та завдавали авіаударів.

Про це повідомив Херсонська обласна військова адміністрація.

Атаки спричинили пошкодження критичної та соціальної інфраструктури, житлових кварталів. Зруйновано дві багатоповерхівки, пошкоджено 12 приватних будинків, автомобіль швидкої допомоги та приватні автівки. Унаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них одна дитина.

Нагадаємо, також вночі 23 квітня російські війська атакували безпілотниками Одесу. Через це постраждали цивільні об’єкти в передмісті, виникли пожежі, є постраждалі.

Також учора, 22 квітня, війська РФ девʼять разів атакували дронами FPV Куцурубську громадуМиколаївщини.