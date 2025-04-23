Російський удар по автобусу в Марганці: кількість поранених зросла до 42

Ракетний удар по Марганці, фото: Сергій Лисак

Після ранкового удару по Марганцю, що на Дніпропетровщині, число постраждалих зросло до 42 осіб.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, з-поміж поранених лише троє проходять амбулаторне лікування, решта госпіталізовані. Унаслідок атаки загинули дев’ятеро людей — семеро жінок та двоє чоловіків.

Нагадаємо, удар був завданий FPV-дроном по автобусу, в якому їхали на роботу працівники одного з місцевих підприємств.

Ракетний удар по Марганці, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Ракетний удар по Марганці, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Ракетний удар по Марганці, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Ракетний удар по Марганці, фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

На місці працюють рятувальники, медики та слідчі. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель цивільних — за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.