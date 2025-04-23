Російський удар по автобусу в Марганці: кількість поранених зросла до 42
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- Марія Хаміцевич
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13:49, 23 квітня, 2025
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Після ранкового удару по Марганцю, що на Дніпропетровщині, число постраждалих зросло до 42 осіб.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, з-поміж поранених лише троє проходять амбулаторне лікування, решта госпіталізовані. Унаслідок атаки загинули дев’ятеро людей — семеро жінок та двоє чоловіків.
Нагадаємо, удар був завданий FPV-дроном по автобусу, в якому їхали на роботу працівники одного з місцевих підприємств.
На місці працюють рятувальники, медики та слідчі. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель цивільних — за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
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