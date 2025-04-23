Українська мова відновлюється попри «лінгвоцид» в окупації — Кремінь відповів Віткоффу

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Архівне фото: «МикВісті»

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відкинув заяви спецпредставника президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа про те, що Росія могла б зберегти контроль над п’ятьма регіонами України з огляду на їхню російськомовність.

Про це він заявив в ефірі «Радіо Свобода».

«Хочу застерегти, що розмови про мову, особливо з боку наших союзників, не відповідають ні нашим міжнародним зобов’язанням, ні тим договорам, які ми насправді маємо», — сказав Тарас Кремінь.

Він також нагадав, що Дональд Трамп після початку другого президентського терміну 1 березня підписав указ про надання англійській мові статусу єдиної державної.

«Кому, як не йому (Трампу, — прим.), знати, наскільки важливо зберігати національну єдність і соборність держави, навіть якщо вона розвивалася по-різному і в деяких аспектах досить споріднено. Як, наприклад, моє рідне місто Миколаїв. Але хочу наголосити, що те, на чому наполягає російська пропаганда, — абсолютно неприпустимо ані для пересічних громадян США, ані для цивілізованого світу», — додав Тарас Кремінь.

Також він зазначив, що мовна ситуація в Україні кардинально змінилася через війну, а на окупованих територіях Росія продовжує політику русифікації.

«За 11 років війни в Україні суттєво відновилася мовна картина. Сьогодні переважна більшість громадян, незалежно від регіону — чи це південь, схід чи захід України, — надає перевагу українській мові як в офіційній сфері, так і в приватному спілкуванні. Водночас із 2014 року ми фіксуємо численні випадки лінгвоциду, приниження людей і знищення національної ідентичності. І це триває на тимчасово окупованих територіях», — зазначив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, з початку 2025 року Уповноваженому із захисту державної мови надійшло 646 звернень щодо порушення мовного законодавства, найбільше з яких — з Києва, Одеської та Харківської областей.