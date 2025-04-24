У Харкові внаслідок ударів постраждали житлові будинки, школа, готель і поліклініка

Наслідки атаки по Харькову. Фото: ДСНС

Російські війська вночі 24 рази атакували Харків. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, лікарню, школу, приватні будинки, готель, постраждали 2 людини.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та ДСНС

«За інформацією нашого Ситуаційного центру, вночі Харків був атакований 24 рази. 14 разів — ворожими БПЛА, 10 разів — ракетами», — зазначив він.

Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину.

Наслідки атаки по Харькову. Фото: ДСНС

ДСНС повідомила, що місто охопили масштабні пожежі, внаслідок яких постраждали багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і об’єкти інфраструктури.

За попередніми даними, постраждали двоє людей. Незважаючи на загрозу повторних ударів, рятувальники, комунальні служби та психологи продовжують працювати на місці подій. Триває гасіння пожеж та розбір завалів.

Наслідки атаки по Харькову. Фото: ДСНС Наслідки атаки по Харькову. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у ніч на 24 квітня Київ зазнав масованого комбінованого удару з боку російських військ. За останніми даними, загинули 9 людей, ще 70 — отримали поранення. Серед постраждалих — шестеро дітей та вагітна жінка.