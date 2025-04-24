  • четвер

    24 квітня, 2025

  • 25°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 25° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Харкові внаслідок ударів постраждали житлові будинки, школа, готель і поліклініка

Наслідки атаки по Харуову. Фото: ДСНСНаслідки атаки по Харькову. Фото: ДСНС

Російські війська вночі 24 рази атакували Харків. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, лікарню, школу, приватні будинки, готель, постраждали 2 людини.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та ДСНС

«За інформацією нашого Ситуаційного центру, вночі Харків був атакований 24 рази. 14 разів — ворожими БПЛА, 10 разів — ракетами», — зазначив він.

Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину.

Наслідки атаки по Харуову. Фото: ДСНСНаслідки атаки по Харькову. Фото: ДСНС

ДСНС повідомила, що місто охопили масштабні пожежі, внаслідок яких постраждали багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і об’єкти інфраструктури.

За попередніми даними, постраждали двоє людей. Незважаючи на загрозу повторних ударів, рятувальники, комунальні служби та психологи продовжують працювати на місці подій. Триває гасіння пожеж та розбір завалів.

Наслідки атаки по Харуову. Фото: ДСНСНаслідки атаки по Харькову. Фото: ДСНС
Наслідки атаки по Харуову. Фото: ДСНСНаслідки атаки по Харькову. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у ніч на 24 квітня Київ зазнав масованого комбінованого удару з боку російських військ. За останніми даними, загинули 9 людей, ще 70 — отримали поранення. Серед постраждалих — шестеро дітей та вагітна жінка.

Останні новини про: Війна в Україні

Нічна атака на Київ: 9 загиблих і десятки поранених, серед них діти та вагітна
Доба на Херсонщині: поранені 10 людей, пошкоджені будинки та трубопровід
Зеленський прибув з візитом до ПАР для зустрічі з президентом Рамафосою
Реклама

Читайте також:

новини

Штат мерії Миколаєва збільшують на 15 посадовців — це потрібно для нового ЦНАПу

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві за три місяці зібрали майже ₴1 млн штрафів за паркування

Аліна Квітко
новини

Два підлеглих на одного начальника. Ernst & Young порахували, що третина штату мерії Миколаєва — керівники

Катерина Середа
новини

З 15 червня харчування в дитсадках Миколаєва та спецшколі подорожчає на чверть

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві з 1 травня запрацює тестовий майданчик для зберігання та сортування відходів від руйнувань

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський прибув з візитом до ПАР для зустрічі з президентом Рамафосою
Доба на Херсонщині: поранені 10 людей, пошкоджені будинки та трубопровід
Нічна атака на Київ: 9 загиблих і десятки поранених, серед них діти та вагітна

Штат мерії Миколаєва збільшують на 15 посадовців — це потрібно для нового ЦНАПу

Україні на відновлення необхідно $17,3 млрд

2 години тому

Нічна атака на Київ: 9 загиблих і десятки поранених, серед них діти та вагітна

Головне сьогодні