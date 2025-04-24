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В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної

Вікторія Рощина, фото: Facebook/Victoria RoschinaВікторія Рощина, фото: Facebook/Victoria Roschina

В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

«Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу», — сказав Леонід Тимченко.

Нагадаємо, Вікторія Рощина була на фронті з початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про її затримання представниками російської федеральної служби безпеки, коли вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили її з полону, змусивши записати відео, в якому вона спростувала всі претензії до російських спецслужб.

Згодом 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію), звідки вона працювала над репортажем. Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із рідними 3 серпня 2023 року. Згодом стало відомо, що українська журналістка загинула під час перебування в російському ув'язненні.

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