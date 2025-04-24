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У Києві 25 квітня оголосили Днем жалоби

Атака на Київ 24 квітня, фото: ДСНСАтака на Київ 24 квітня, фото: ДСНС

У Києві день п’ятниці, 25 квітня, оголосили Днем жалоби.

Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко.

«Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю», — написав мер.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Київ і вісім областей: Житомирську, Київську, Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Хмельницьку, Сумську і Запорізьку. Найбільше постраждала саме столиця. За останніми даними, у столиці 8 людей загинули. Також у Києві 77 людей звернулися за допомогою до медиків. 31 постраждалий перебуває в стаціонарах лікарень.

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