Поліцейські викрили браконьєра, який виловив 120 рибин з річки Інгул на Миколаївщині

На Миколаївщині викрили браконьєра, який виловив 120 рибин з річки Інгул. Фото: Нацполіція

Правоохоронці відзвітували про те, що викрили рибалку, який за допомогою сіток виловив з річки Інгул 120 особин карася та сазана. За скоєне чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що у ніч на 24 квітня поліцейські разом з інспекторами рибоохоронного патруля виявили 37-річного чоловіка, який за допомогою човна та трьох ліскових сіток ловив рибу поблизу села Мішково-Погорілове, вздовж річки Інгул.

У браконьєра вилучили човен, сітки та 125 одиниць риби — карася і сазана. Незаконний улов передали на зберігання рибоохоронному підприємству. За попередніми підрахунками, шкода, заподіяна державі, перевищує 200 тисяч гривень.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Стаття передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Розслідування триває.

Нагадаємо, держекоінспекція прозвітувала про те, що піймала в нацпарку Одеської області браконьєра, який незаконно виловив «7 особин» бичків та 85 креветок.