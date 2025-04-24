  • четвер

    24 квітня, 2025

  • 25.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 25.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Поліцейські викрили браконьєра, який виловив 120 рибин з річки Інгул на Миколаївщині

На Миколаївщині викрили браконьєра, який виловив 120 рибин з річки Інгул. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині викрили браконьєра, який виловив 120 рибин з річки Інгул. Фото: Нацполіція

Правоохоронці відзвітували про те, що викрили рибалку, який за допомогою сіток виловив з річки Інгул 120 особин карася та сазана. За скоєне чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що у ніч на 24 квітня поліцейські разом з інспекторами рибоохоронного патруля виявили 37-річного чоловіка, який за допомогою човна та трьох ліскових сіток ловив рибу поблизу села Мішково-Погорілове, вздовж річки Інгул.

У браконьєра вилучили човен, сітки та 125 одиниць риби — карася і сазана. Незаконний улов передали на зберігання рибоохоронному підприємству. За попередніми підрахунками, шкода, заподіяна державі, перевищує 200 тисяч гривень.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Стаття передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Розслідування триває.

Нагадаємо, держекоінспекція прозвітувала про те, що піймала в нацпарку Одеської області браконьєра, який незаконно виловив «7 особин» бичків та 85 креветок.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Жительку Миколаєва оштрафували за те, що в машині слухала російську музику
У Миколаєві затримали чоловіка за підозрою у вбивстві матері
Мешканка Миколаєва втратила ₴48 тис. через телефонного шахрая — поліція розслідує справу
Реклама

Читайте також:

новини

Міськраді Миколаєва не вистачило 3 голоси, щоб почати продаж 114 об’єктів на аукціоні: у низки депутатів конфлікт інтересів

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві виділили 14,5 га землі для навчального центру Нацполіції

Альона Коханчук
новини

«Що хочуть, те й роблять»: у Миколаєві мешканці обурені вирубкою дерев на Соборній

Світлана Іванченко
новини

Миколаївська міськрада додатково виділить ₴7 млн на підтримку культури: що фінансуватимуть

Аліна Квітко
новини

«Що йому заважає?»: депутат Панченко розкритикував забудовника за затримки з передачею квартир молодим сім’ям у Миколаєві

Світлана Іванченко

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Мешканка Миколаєва втратила ₴48 тис. через телефонного шахрая — поліція розслідує справу
У Миколаєві затримали чоловіка за підозрою у вбивстві матері
Жительку Миколаєва оштрафували за те, що в машині слухала російську музику

Миколаївська міськрада додатково виділить ₴7 млн на підтримку культури: що фінансуватимуть

Панченко розкритикував забудовника за затримки з передачею квартир молодим сім’ям у Миколаєві

3 години тому

«Що хочуть, те й роблять»: у Миколаєві мешканці обурені вирубкою дерев на Соборній

Світлана Іванченко

Головне сьогодні