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РФ вивезла майже 360 тис. архівних документів з Херсона, — ГУР

Державний архів Херсонської області. Фото: МОСТДержавний архів Херсонської області. Фото: МОСТ

Після звільнення Херсона з-під окупації з'ясувалося, що росіяни вивезли звідти майже 360 тисяч документів Національного архівного фонду.

Головне управління розвідки зазначає, що понад 5 мільйонів документів архівного фонду опинилися під російською окупацією. Частина з них була вивезена з тимчасово окупованих територій, зокрема з АР Крим, окремих районів Донецької та Луганської областей, а також із Херсонщини.

Після деокупації Херсона 11 листопада 2022 року українські служби зафіксували факт масового вивезення документів, які згодом були інтегровані до архівної системи Росії.

«Ці дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року», — йдеться у повідомленні.

Разом із Державною архівною службою України, ГУР оприлюднило імена осіб та назви організацій, причетних до організації незаконного вивезення документів:

  • Андрєй Артізов — керівник Федерального архівного агентства РФ;

  • Олег Лобов — голова так званої Державної архівної служби Республіки Крим;

  • Іріна Краснонос — директорка так званого Архіву міста Севастополь;

  • Віталій Сємьонов — керівник ГО «Архівний дозор»;

  • працівники Державного архіву Республіки Крим, які у 2022 році брали безпосередню участь у вивезенні архівних фондів Херсонщини.

Нагадаємо, Херсонські музейники ідентифікували ще одну картину, викрадену росіянами.

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