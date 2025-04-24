РФ вивезла майже 360 тис. архівних документів з Херсона, — ГУР

Державний архів Херсонської області. Фото: МОСТ

Після звільнення Херсона з-під окупації з'ясувалося, що росіяни вивезли звідти майже 360 тисяч документів Національного архівного фонду.

Головне управління розвідки зазначає, що понад 5 мільйонів документів архівного фонду опинилися під російською окупацією. Частина з них була вивезена з тимчасово окупованих територій, зокрема з АР Крим, окремих районів Донецької та Луганської областей, а також із Херсонщини.

Після деокупації Херсона 11 листопада 2022 року українські служби зафіксували факт масового вивезення документів, які згодом були інтегровані до архівної системи Росії.

«Ці дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року», — йдеться у повідомленні.

Разом із Державною архівною службою України, ГУР оприлюднило імена осіб та назви організацій, причетних до організації незаконного вивезення документів:

Андрєй Артізов — керівник Федерального архівного агентства РФ;





Олег Лобов — голова так званої Державної архівної служби Республіки Крим;





Іріна Краснонос — директорка так званого Архіву міста Севастополь;





Віталій Сємьонов — керівник ГО «Архівний дозор»;





працівники Державного архіву Республіки Крим, які у 2022 році брали безпосередню участь у вивезенні архівних фондів Херсонщини.

Нагадаємо, Херсонські музейники ідентифікували ще одну картину, викрадену росіянами.