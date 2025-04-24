РФ вивезла майже 360 тис. архівних документів з Херсона, — ГУР
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
21:43, 24 квітня, 2025
-
Після звільнення Херсона з-під окупації з'ясувалося, що росіяни вивезли звідти майже 360 тисяч документів Національного архівного фонду.
Головне управління розвідки зазначає, що понад 5 мільйонів документів архівного фонду опинилися під російською окупацією. Частина з них була вивезена з тимчасово окупованих територій, зокрема з АР Крим, окремих районів Донецької та Луганської областей, а також із Херсонщини.
Після деокупації Херсона 11 листопада 2022 року українські служби зафіксували факт масового вивезення документів, які згодом були інтегровані до архівної системи Росії.
«Ці дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року», — йдеться у повідомленні.
Разом із Державною архівною службою України, ГУР оприлюднило імена осіб та назви організацій, причетних до організації незаконного вивезення документів:
- Андрєй Артізов — керівник Федерального архівного агентства РФ;
- Олег Лобов — голова так званої Державної архівної служби Республіки Крим;
- Іріна Краснонос — директорка так званого Архіву міста Севастополь;
- Віталій Сємьонов — керівник ГО «Архівний дозор»;
- працівники Державного архіву Республіки Крим, які у 2022 році брали безпосередню участь у вивезенні архівних фондів Херсонщини.
Нагадаємо, Херсонські музейники ідентифікували ще одну картину, викрадену росіянами.
Останні новини про: Війна в Україні