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Херсонські музейники ідентифікували ще одну картину, викрадену росіянами

Херсонські музейники ідентифікували ще одну картину, яку викрали росіяни. Фото: Херсонський художній музейХерсонські музейники ідентифікували ще одну картину, яку викрали росіяни. Фото: Херсонський художній музей

Херсонські музейники ідентифікували ще одну картину, яку викрали росіяни під час окупації. Картину Михайла Андрієнка-Нечитайла «Пейзаж Парижа» помітили на світлинах з Криму.

Про це повідомили у Херсонському художньому музеї імені Олексія Шовкуненка.

Вказується, що на світлину з Центрального музею Тавриди у Сімферополі потрапила картина Михайла Андрієнка-Нечитайла.

У дописі зазначають, що юнацькі роки Михайла Андрієнка пройшли в Херсоні. Його сім'я належала до української інтелігенції, атмосфера мистецтва з дитинства оточувала майбутнього художника. Він завжди малював і писав види Херсона.

«Твори Андрієнка відображають майже всі художні напрями XX століття. На початку 1915-1916 роках він виставляв кубістико-конструктивістські роботи. У 1928 році виконав ескіз конструктивістської сценографії та сюрреалістичні натюрморти. У 1930-1950 роках художник писав види Парижа у натуралістичному стилі. Наприкінці 1950‑х рр. і пізніше він використовував нові форми абстракції, не забуваючи звертатися до старих форм ранніх років», — йдеться у повідомленні.

Твори художника зберігалися в колекції відомого французького поціновувача мистецтва і колекціонера Рене Герра. В 1994 році, коли Герра відвідав Україну, зокрема Херсон, він подарував музею малюнки олівцем та картину Андрієнка-Нечитайла «Пейзаж Парижа».

Нагадаємо, що станом на жовтень Херсонський художній музей вже ідентифікував 128 картин, викрадених у них росіянами.

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