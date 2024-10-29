Херсонський художній музей вже ідентифікував 128 картин, викрадених у них росіянами

Картина «На вулиці» Юрія Августовича. Фото: Херсонський художній музей.

У Херсонському художньому музеї ідентифікували ще одну картину «На вулиці» 1951 року, яку викрали росіяни. Загалом вже розпізнали 128 викрадених робіт.

Про це повідомив Херсонський художній музей.

Зазначається, що картина була помічена на світлинах в російського Ростова-на-Дону. Там проходив захід під назвою «I Міжрегіональний форум музейних працівників Новоросії».

«На форумі були присутні не тільки фейкові директорки обох окупантських «клонів» херсонських музеїв, а й Андрій Мальгін, директор Центрального музею Тавриди, де незаконно зберігаються викрадені з Херсонського художнього музею твори мистецтва. На фото, яке ілюструвало його виступ, потрапив і великий екран з презентацією. Безумовно, демонструвалося сховище, споруджене в концертній залі музею Тавриди, де зберігають награбоване. Коли зроблена світлина, яку показував Мальгін, невідомо, однак на ній вдалось розгледіти ще одну вкрадену роботу», — йдеться у повідомленні.

На фото, зробленому під час так званого форуму, ідентифікували викрадену картину «На вулиці» 1951 року, створену Юрієм Августовичем. Полотно, олія.

«Один із провідних художників Дагестану Юрій Августович жив і працював у Махачкалі з 4 до 70 років. А народився він на засланні в далекому Магаданському краї в сім'ї репресованих художників, його мати, Галина Конопацька, киянка за народженням. Митець реалізувався в таких жанрах, як живопис, графіка, театрально-декоративне мистецтво. Його твори непрості, мають досить глибокий філософський зміст, але не потребують розшифровки, а апелюють до емоцій. Викрадене полотно «На вулиці» є характерним для творчості художника періоду 1970-80-х років: монохромний живопис, невеликі градації та штрих, який в живописних роботах Юрія Августовича посідає важливе місце», — розповідають у музеї.

Вказується, що у працівникам музею вдалося ідентифікувати 128 творів мистецтва, вкрадених російською окупаційною владою з Херсонського художнього музею у 2022 році. Загальна кількість незаконно вивезеного перевищує 10 тисяч музейних експонатів.

«127 — кількість творів, які перебувають в окупованому Криму, в сімферопольському Центральному музеї Тавриди. 1 — робота, точне місцезнаходження якої невідомо, але є підтвердження з боку окупантів, що шедевр перебуває в їхніх руках», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що росіяни викрали з Херсонського художнього музею картину авторства українського художника Миколи Пимоненко «Колядки».

Нагадаємо, що у Відні знайшли картину австрійського художника Ґустава Клімта «Портрет фройляйн Лізер», яку вважали втраченою майже 100 років. Її вартість оцінюють у 50 мільйонів євро.

Також нагадаємо, що президент Володимир Зеленський подарував Папі Римському Франциску картину «Бучанська різанина: Історія Марічки», щоб ще раз привернути увагу світу до звірств, яких зазнав український народ.