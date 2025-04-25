Замість передової на ремонт будинку: суд розгляне справу про фальшиві «бойові» виплати військовим

Затримання командира, якого обвинувачують у зловживанні службовим становищем. Фото: БЕБ

Перед судом постануть командир батальйону матеріального забезпечення та заступник командира військової частини з логістики — їх обвинувачують у зловживанні службовим становищем.

За даними слідства, офіцери відрядили трьох солдатів не для служби на передовій, а для виконання ремонтних і господарських робіт в приватному будинку посадовця у Миколаєві. Тим часом за документами ці військовослужбовці нібито перебували в зоні бойових дій у Покровському районі на Донеччині.

Підозрювані включали солдат до бойових розпоряджень та наказів, аби їм нараховувалися додаткові винагороди. У підсумку з державного бюджету безпідставно виплачували по 100 тисяч гривень, а загальна сума збитків склала понад 2,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, що на Миколаївщині судитимуть прикордонника, який погодив виплати військовим, які не виконували бойові завдання.