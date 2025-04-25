Обстріли на Херсонщині: двое загиблих, троє поранених, зруйновані будинки
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- Марія Хаміцевич
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9:00, 25 квітня, 2025
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Протягом минулої доби, 24 квітня, російські війська масово обстріляли населені пункти Херсонської області. Під ворожим вогнем опинилися десятки сіл і міст.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Атаки супроводжувалися ударами по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Пошкоджені щонайменше три багатоповерхові та п’ятнадцять приватних будинків. Також постраждали газопровід, гаражі та кілька автомобілів.
У результаті обстрілів загинули двоє мирних мешканців, ще троє отримали поранення.
Тієї ж доби росіяни обстрілювали і Миколаївську область. Внаслідок одного з ударів по селу Дніпровське поранення отримала жінка. Крім того, через дронову атаку сотні людей залишилися без світла.
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