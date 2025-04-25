Обстріли на Херсонщині: двое загиблих, троє поранених, зруйновані будинки

Обстріл Херсона, фото: Суспільне

Протягом минулої доби, 24 квітня, російські війська масово обстріляли населені пункти Херсонської області. Під ворожим вогнем опинилися десятки сіл і міст.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Атаки супроводжувалися ударами по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Пошкоджені щонайменше три багатоповерхові та п’ятнадцять приватних будинків. Також постраждали газопровід, гаражі та кілька автомобілів.

У результаті обстрілів загинули двоє мирних мешканців, ще троє отримали поранення.

Тієї ж доби росіяни обстрілювали і Миколаївську область. Внаслідок одного з ударів по селу Дніпровське поранення отримала жінка. Крім того, через дронову атаку сотні людей залишилися без світла.