«Ситуація нестабільна»: МАГАТЕ повідомляє про стрілянину поблизу Запорізької АЕС
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
14:39, 25 квітня, 2025
-
Експерти МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій атомній електростанції, 23 квітня чули гучні постріли поблизу головної адміністративної будівлі, де розміщений їхній офіс.
Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Міжнародного агентства з атомної енергії.
За даними місії, стрілянина й вибухи фіксуються практично щодня впродовж останнього тижня на різній відстані від станції.
— Те, що колись здавалося майже немислимим — свідчення бойових дій поблизу великого ядерного об’єкта — стало майже щоденним явищем і звичною частиною життя на найбільшій в Європі атомній електростанції. З погляду ядерної безпеки це, безумовно, нестабільна ситуація, — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Зазначається, що попри небезпеку, експерти МАГАТЕ продовжують свою роботу на території ЗАЕС — проводять моніторинг, перевірки систем безпеки та оцінюють рівень захищеності об’єкта.
Нагадаємо, що у ніч на 9 квітня зафіксували вісім безпілотників всього за чотири кілометри від Південноукраїнської АЕС.
Останні новини про: Війна в Україні