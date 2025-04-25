«Ситуація нестабільна»: МАГАТЕ повідомляє про стрілянину поблизу Запорізької АЕС

Російські військові на Запорізькій АЕС. Фото: Reuters

Експерти МАГАТЕ, які працюють на Запорізькій атомній електростанції, 23 квітня чули гучні постріли поблизу головної адміністративної будівлі, де розміщений їхній офіс.

Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Міжнародного агентства з атомної енергії.

За даними місії, стрілянина й вибухи фіксуються практично щодня впродовж останнього тижня на різній відстані від станції.

— Те, що колись здавалося майже немислимим — свідчення бойових дій поблизу великого ядерного об’єкта — стало майже щоденним явищем і звичною частиною життя на найбільшій в Європі атомній електростанції. З погляду ядерної безпеки це, безумовно, нестабільна ситуація, — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначається, що попри небезпеку, експерти МАГАТЕ продовжують свою роботу на території ЗАЕС — проводять моніторинг, перевірки систем безпеки та оцінюють рівень захищеності об’єкта.

Нагадаємо, що у ніч на 9 квітня зафіксували вісім безпілотників всього за чотири кілометри від Південноукраїнської АЕС.